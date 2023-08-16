Сенатор США Пол: поставки оружия Киеву тормозят переговорный процесс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор Рэнд Пол в беседе с журналистами газеты The New York Sun критически высказался о поставках оружия Украине странами Запада, и в частности США, так как они тормозят переговорный процесс и способствуют дальнейшим страданиям мирных жителей.

«В конечном счёте только Россия и Украина могут решить, когда начинать мирные переговоры, но неограниченные вооружения для Украины, вероятно, мешают им вступить в диалог», - считает Пол.

Также сенатор указал на то, что переговорам мешают невыполнимые требования Запада, предъявляемые России, включая передачу Крыма Украине. НАТО требует невозможного, и это также способствует гибели и страданию гражданского населения. Пол призвал Москву и Киев, как можно скорее договориться о прекращении огня, чтобы начать переговоры о мире.

Он также заявил о том, что США не должны вмешиваться в конфликт на Украине, и уж тем более не должны спонсировать Киев или давать ему какие-либо гарантии безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что политики-республиканцы, которых поддержал Илон Маск, активно требуют не выделять новые средства на военную помощь Украине.