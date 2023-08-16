Экс-президент Франции Саркози предупредил о рисках поставок оружия Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Франции Николя Саркози написал книгу, посвящённую современной международной политике, которая называется Le Temps des combats (Время сражений). В ней он выражает свою обеспокоенность поставками оружия Украине, которые вскоре могут стать неуправляемыми.

«Мы не присутствуем непосредственно в зоне боевых действий. Но постоянный поток оружия идет от нас одной из воюющих сторон. В краткосрочной перспективе эта ситуация грозит стать неуправляемой», - написал Саркози.

Напомним, что Россия неоднократно пыталась привлечь внимание мировой общественности к поставкам оружия Киеву, в попытках указать на неадекватность настолько масштабного, вредящего самим «благотворителям» накачивания оружием одной-единственной страны.

Ранее KP.RU сообщил, что в Нью-Йорке прошёл митинг против поставок оружия Украине.