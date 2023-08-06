В Нью-Йорке около здания ООН прошел митинг против поставок оружия Киеву

В Нью-Йорке проходит митинг возле здания ООН. Фото: REUTERS

Митинг против поставок вооружений Украине начался в воскресенье 6 августа в Нью-Йорке на площади перед зданием ООН, пишет ТАСС.

Сообщается, что в мероприятии под лозунгом «Человечество за мир» участвуют более сотни человек. Люди пришли с плакатами «НАТО разрушает, БРИКС создает», «Прекратите вооружение и финансирование Украины» и развернули транспарант, призывающий США к мирному сотрудничеству с Россией и Китаем. Митингующие призывают к мирным переговорам по украинскому конфликту. Также собравшиеся призывают услышать голос глобального Юга и демонстрируют плакаты с цитатами со встреч саммита Россия-Африка.

Акция посвящена также годовщине ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которую осуществили США.

Напомним, Украина с начала СВО получила от Запада кредиты и гранты на 60 млрд долларов.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина испытывает дефицит оборудования для разминирования. Также Киев нуждается в поставках западных ракет и крупнокалиберных боеприпасов, отметил советник, добавив, что Украине необходимо «нарастить возможность» быстрого ремонта бронетехники.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и губернатор префектуры города Хидэхико Юдзаки не упомянули в своей речи Соединенные Штаты Америки на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в 1945 году.