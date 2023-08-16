Экс-президент Франции Саркози: Крым всегда был российской территорией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Франции Николя Саркози призвал страны Запада не строить иллюзий относительно того, что Россия отдаст Крымский полуостров Украине или кому-либо ещё. По словам Саркози, Крым всегда, исторически, был частью России, а его жители считают себя гражданами РФ. Об этом экс-президент заявил в интервью изданию Figaro.

«Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад - это иллюзия», - говорит Саркози.

Также бывший французский лидер заявил, что в Крыму попросту необходимо провести ещё один референдум, и пригласить на него международных наблюдателей, чтобы весь мир убедился в том, что Крым хочет быть с Россией и не собирается возвращаться под флаг Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что Саркози высказался о рисках неконтролируемых поставок вооружения Украине.