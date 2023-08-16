Глава Минцифры Шадаев: IT-отрасль в России испытывает дефицит специалистов, фото: Юрий Машков/ТАСС

Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал о кадровом дефиците в IT-отрасли. По его словам, сейчас в стране не хватает около 500-700 тыс. айтишников, однако заполняемость кадрами всё же имеется - за прошлый год работников в области стало на 13% больше. Об этом Шадаев заявил во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

«Потребность в кадрах сохраняется, но кадровая база отрасли тоже увеличивается - на 13% увеличилось количество сотрудников за прошлый год - всего это почти 740 тысяч человек у нас работают в IT-отрасли. Но дефицит разработчиков мы оцениваем в 500-700 тысяч человек, которые нам нужны, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли», - сказал министр.

Шадаев подчеркнул, что IT-сфера в России активно развивается, и движется широкими шагами. Только за 2022 год российский IT-продукт вырос в спросе за рубежом на 22%. Чтобы заполнить кадровый дефицит, правительство реализует разные программы среди школьников и студентов, предлагая им бюджетные места на айти-специальностях. В настоящий момент вузы страны готовят около 350 тыс. будущих специалистов.

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