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НовостиЭкономика16 августа 2023 19:50

Компания Bionorica отказалась покидать Россию, вопреки санкциям Евросоюза

Однако санкции ЕС помешали компании запустить завод под Воронежем
Сергей КУДРИН
Компания Bionorica отказалась покидать Россию, вопреки санкциям Евросоюза

Компания Bionorica отказалась покидать Россию, вопреки санкциям Евросоюза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции Евросоюза в отношении России никак не повлияли на планы германской фармацевтической компании Bioronica о работе в РФ, однако из-за ограничений не удалось открыть завод под Воронежем. Теперь компания ищет партнёра, который смог бы обеспечить ввод предприятия в эксплуатацию, о чём сообщили в пресс-службе Bioronica агентству ТАСС.

«Bionorica не намерена уходить с российского рынка, мы хотим продолжать обеспечивать население России нашей высококачественной продукцией растительного происхождения», - заявили в компании.

Завод, который Bioronica почти закончила под Воронежем, должен был заниматься производством лекарственных препаратов, однако санкции Евросоюза наложили на немцев серьёзные ограничения, и планы пришлось пересмотреть.

Ранее KP.RU сообщил, что итальянский банк Intesa также не планирует покидать Россию, но вынужден сокращать проводимые операции.