Компания Bionorica отказалась покидать Россию, вопреки санкциям Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции Евросоюза в отношении России никак не повлияли на планы германской фармацевтической компании Bioronica о работе в РФ, однако из-за ограничений не удалось открыть завод под Воронежем. Теперь компания ищет партнёра, который смог бы обеспечить ввод предприятия в эксплуатацию, о чём сообщили в пресс-службе Bioronica агентству ТАСС.

«Bionorica не намерена уходить с российского рынка, мы хотим продолжать обеспечивать население России нашей высококачественной продукцией растительного происхождения», - заявили в компании.

Завод, который Bioronica почти закончила под Воронежем, должен был заниматься производством лекарственных препаратов, однако санкции Евросоюза наложили на немцев серьёзные ограничения, и планы пришлось пересмотреть.

Ранее KP.RU сообщил, что итальянский банк Intesa также не планирует покидать Россию, но вынужден сокращать проводимые операции.