Рассмотрение дела Трампа предложили назначить на 4 марта 2024 года Фото: REUTERS

Заседание суда по делу бывшего президента США Дональда Трампа, о «вмешательстве в выборы», предложили провести 4 марта 2024 года. С таким предложением выступила прокурор штата Джорджия Фэни Уиллис. Документ опубликован в базе данных окружного суда Фултона.

«Судебный процесс начнется 4 марта 2024 года. Явка в суд для обвиняемых назначена на неделю, на которую приходится 5 сентября», - говорится в документе.

Трамп обязан явиться в суд, в назначенное время. Напомним, что в отношении экс-президента выдвинуто 91 обвинение, по четырём уголовным делам. В общей сумме, если сложить все статьи, Трампу может грозить до нескольких сотен лет лишения свободы. Сам бизнесмен свою вину отрицает, и уверен, что это попытки демократического лобби США не дать ему снова стать президентом.

Ранее KP.RU сообщил, что Трампу предписано явиться в тюрьму штата Джорджия для дальнейшего ареста.