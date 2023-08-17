Петр Толстой высказался против запрета Верки Сердючки в России

Петр Толстой дал большой интервью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки запретить каких-либо артистов на уровне законодательства - только делают им рекламу, заявил в интервью на Радио "Комсомольская правда" зампред Государственной думы Петр Толстой. По мнению вице-спикера, запреты творчества того или иного артиста - не работают.

В беседе, в качестве примера, было приведено творчество Верки Сердючки (Андрей Данилко, - прим. ред.). Толстой подчеркнул, что украинский артист не должен получать за свои концерты средства из бюджета РФ.

"Мне кажется, запрещать никого не надо. Просто не надо создавать им преференции. Если Сердючка так дорог (людям), ну пусть слушают. Но Сердючка не должен получать денег от концертов из бюджета. Не должно государство кормить с руки врагов – тех, кто последними словами его кроет", - заявил зампред.

Ранее Петр Толстой дал большое интервью на Радио "Комсомольская правда", где рассказал, почему «заморозка» конфликта невозможна, что будет с Украиной и правда ли, что депутаты «любят все запрещать». Полный текст интервью опубликован на сайте KP.RU

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Почему «заморозка» конфликта невозможна, что будет с Украиной и правда ли, что депутаты «любят все запрещать» - на все эти и многие другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответил Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой (подробности)