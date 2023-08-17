«Когда возьмем Киев, тогда и поговорим о «заморозке» конфликта»: Петр Толстой - о целях и сроках СВО

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Фото: CHRISTIAN BRUNA, EPA/ТАСС

Почему «заморозка» конфликта невозможна, что будет с Украиной и правда ли, что депутаты «любят все запрещать» - на все эти и многие другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответил Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой.

«ЕСЛИ ЗАКОПАЕМСЯ НА СЕГОДНЯШНЕЙ ЛИНИИ, КОНФЛИКТ НЕ ЗАКОНЧИМ»

- Петр Олегович, много в последнее время говорят про «заморозку» конфликта на Украине. Какой она может быть. И нужна она нам?

- Те люди, которые говорят про «заморозку» конфликта, на мой взгляд, в чистом виде работают на врага. Любая «заморозка» приведет к тому, что через год или через 5 лет военные действия возобновятся. Мы должны победить. Это мое мнение. Когда возьмем Киев, тогда и поговорим о «заморозке».

- Вы видите предпосылки для взятия Киева?

- Да, безусловно, для взятия и Киева, и Одессы, и Харькова. Знаете, это зыбкие все идеи, что сейчас мы тут вдоль линии, которая сложилась на сегодня, так закопаемся под землю, что нас никто не возьмет. Это закапывание не приблизит разрешение конфликта. Да, мы сейчас отражаем украинское наступление. Оно захлебнулось. Это катастрофа для украинской армии. Но дальше-то нам все равно придется из окопов выходить и двигаться вперед. А те, кто говорит о «заморозке», пусть съездит в военный госпиталь, поговорит с пацанами, как они относятся к идее окопаться в этих новых регионах. Или съездите на экскурсию туда, за ленточку, посмотрите, что там происходит, все ли там у парней есть.

Это же всё жизнь наша. Мы почему делаем вид, что здесь она должна быть нормальной, а там люди должны кровью истекать? Здесь у нас интеллигенция из московских гостиниц рассуждает о «заморозке», а там сидят под обстрелами молодые пацаны, в основном из провинции. С какой стати? У нас одна страна. Президент сказал: денацификация и демилитаризация. Надо это доводить до конца.

Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Марат Абулхатин/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

- А что это значит? Я в эфире каждый день общаюсь с военными экспертами и политологами. И каждый из них понимает это по-своему.

- А вы их просто поменяйте местами.

- Кого с кем?

- Политологов отправьте на фронт, а военных туда, где политологи получают свои гранты. Вы скажите: «Извините, у меня кнопка запала, вы сейчас находитесь в Запорожье, правильно?» Он говорит: «Нет-нет, я у себя, метро «Бабушкинская». Как можно всерьез это сравнивать? Я считаю, люди, которые ТАМ, имеют право на любые мнения, потому что кровью заслужили. А те, которые сидят на диване, такого права не имеют.

- Даже военные эксперты расходятся во мнениях. Главное, говорят одни, нужно взять Одессу. А другие - еще что-то. А вы, вице-спикер Госдумы, как это понимаете?

- Я это понимаю так, как мои избиратели. Они приносят мне в приемную вязаные носки, муку привозят мешками, пенсионеры приносят пенсию свою, и говорят: мальчишкам нашим передайте, - мы каждую неделю отправляем грузовики туда. Я что им должен сказать, что мы сейчас закрепимся под Херсоном, а дальше не пойдем, что ли? Я прекрасно понимаю, о чем они думают.

- Я не спорю, что нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим… Но ведь это решается на государственном уровне?

- Это решается на уровне каждого человека. Цена нашей победы и нашего поражения – существование страны. Президент за эти решения несет ответственность. Это огромная тяжесть, с которой он живет каждый день. Но он опирается на граждан. В том числе тех, чьи дети воюют сейчас. Вы что, думаете, можно вот так сейчас «замириться» и сделать вид, что ничего не было? Что люди это спустят на тормозах? Нет, конечно.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой во время церемонии установки таблички "Площадь Донецкой Народной республики" около здания посольства США. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Что мы будем делать потом с такой Украиной?

- Это вопрос уже следующего порядка. Думаю, в реальности он встанет лет через 5.

- Почему через 5?

- Вы думаете, мы что, за 3 дня Харьков возьмем? И Киев за 3 недели? Кто сказал, что это мимолетная забава? Мы воюем с блоком НАТО. И задача в том, чтобы убрать вот эту идею анти-России из Украины. Это же невозможно по щелчку. На Украине несколько поколений вырастили, которым внушали, что мы — враги. Посмотрите интервью с украинскими пленными. Молодые 18-летние, они по-русски-то уже плохо понимают. А пленные старшего возраста, которым за 40, за 50, все свободно по-русски говорят.

«ДЕПУТАТЫ — МРАЧНЫЕ МУЖИКИ В КОСТЮМАХ»

- Почему депутаты страсть как любят всё запрещать.

- А знаете почему?

- Почему?

- Потому что депутаты не могут ничего разрешить. Попробуйте и вам скажут: а где бюджет на это? Поэтому депутаты – такие мрачные мужики в костюмах, которые всё запрещают, штрафы накладывают, черт знает еще, чем занимаются. А какие у них полномочия? Это же зависит от системы власти. Сейчас она меняется, после поправок в Конституцию. Но постепенно. Знаете, в государственной машине не бывает так, как в молодежном стартапе - сегодня решили такие чашки для кофе, а завтра купили другие. У нас, если чашки купили, пока края зубами не пообломают, на новые не поменяют.

А то, что депутаты запрещают, да, я сам участвовал во многих запретах.

- Излишняя тяга к запретительству?

- Тут простое объяснение. У нас был период, когда депутаты увеличивали зарплаты, пенсии, но это ничем не было обеспечено. Вы вспомните 90-е, когда учителя и врачи рылись по помойкам, искали еду. А Госдума бурлила. Сейчас государство больше не хочет этого популизма, а хочет только того, на что есть деньги в бюджете. Чтобы было на 100% исполнено…

Да, запретительство есть. Мы против того, чтобы у нас свободно на иностранные деньги занимались политикой разные персонажи. Вот и приняли закон об иноагентах. Мы против пропаганды ЛГБТ. Чтоб у нас в стране 3-5 тысяч парней не меняли пол, чтобы не служить в армии. Да, это всё запреты, но разумные.

- Когда депутаты говорят, что надо «отбирать гражданство за плохие слова о России», лично у меня это вызывает недоумение.

- Еще раз. Депутаты транслируют волю своих избирателей, а избиратели разные. Есть, например, депутаты, которые выступают за смертную казнь. Они говорят – это воля наших избирателей.

- А вы?

- Я нет. Я считаю, если есть даже один процент судебной ошибки, казни невиновного, то лучше мораторий…

- Недавно гулял ночью по набережной в центре Москвы, идет теплоход, там поет Данилко, который Верка Сердючка. Во у нас наводнен шоубиз украинскими артистами, которые ничего хорошего про Россию не говорили, но сих пор их песни транслируют. Вот тут бы запретить, но никто не чешется. Тот же Данилко пел: «Батька наш – Бандера...».

- Да, я знаю. Но запрещать в шоу-бизнесе – только делать рекламу. Сколько было запретов, ни один не сработал…

- Но Галкина же все же в реестр иноагентов внесли.

- Ну, внесли. Ну и что Галкину с этого? Он сидит себе в Израиле, на велосипеде катается и считает нас быдлом, всех, кто здесь остался. Это особенности подобной категории людей, тут ничего не сделаешь. Мне кажется, запрещать никого не надо. Просто не надо создавать им преференции. Если Сердючка так дорог вот этим, на теплоходе, ну пусть слушают. Но Сердючка не должен получать денег от концертов из бюджета. Не должно государство кормить с руки врагов – тех, кто последними словами его кроет.

- По поводу иноагентов еще хочется узнать. Когда объявляется имя какого-то иноагента, Минюст просто называет и все. А он иноагент какой страны? Какие суммы и от кого получал? Молчат. И так совпадает, что в иноагенты попадают те, кто нехорошо говорил про Россию и про власть.

- А это связанные вещи. Если они получают иностранные деньги, то уж конечно не для того, чтобы хвалить Путина, а для того, чтобы ругать.

У нас все-таки руководствуются законом. Значит, доказано финансирование из-за рубежа… Другой вопрос, есть много людей, которые здесь открыли ИП, чтобы меньше платить налоги. И зарегистрировали оффшор за границей. А деньги потом переправляют от своего же оффшора себе в Россию.

- Почему это не предъявить общественности?

- Мне кажется, общественность будет шокирована теми суммами, которые получают многие наши иноагенты, которые себе спокойно живут сейчас а Прибалтике или в Германии, продав квартиры в Москве. Но, по-моему, у нас нельзя вот так взять и личные данные человека, пусть даже иноагента, вывалить…

Петр Толстой на открытии II междисциплинарного молодежного коллоквиума "Москва Донбассу". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«У МЕНЯ ЕСТЬ НЕДОСТАТОК — Я КОРЕННОЙ МОСКВИЧ»

- Злые языки говорят, что вы будете баллотироваться на пост мэра Москвы?

- Не собираюсь. Я возглавляю штаб общественной поддержки Сергея Собянина, мэра Москвы. И мне за глаза вот этой работы хватает. Я не талантливый хозяйственник, и никогда не делал вид, что им являюсь. Поэтому у меня нет амбиций в этом плане. Мои товарищи по Думе, действительно, баллотируются от разных партий в мэры Москвы. Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов. Леонид Зюганов не в Думе, но тоже баллотируется. Так что конкуренция есть. А у меня, знаете, есть еще один недостаток – я родился и вырос в Москве, я коренной москвич.

- А что плохого в этом?

- Объясню. Я вижу, что было в Москве в 90-е, что было в 2000-е, что поменялось после прихода Собянина. Я со многим не согласен. Мне не нравятся самокаты, которые ездят черт те как…

- Вот, кстати, результат – на меня наехали. (Панкин показывает руку в гипсе)

- Вот! Мы скоро в Думе запретим ездить на самокатах без номеров, чтобы штрафы платили за наезд на человека. Мне что-то нравиться, что-то нет, но есть абсолютно прорывные вещи, которые делают Москву современным красивым городом. С этим не спорят даже те, кто Собянина не любит. Но он - человек, который сумел со своей командой это сделать. Это очень большой труд. И я хочу, чтобы это как-то продолжалось дальше.

- Но для того, чтобы быть президентом России, не надо быть хозяйственником. Не собираетесь в президентское кресло в 2024-м?

- В России быть президентом – это аскеза. Это такая схима. Почти монашеское служение. Это требует такой внутренней дисциплины… Я от этого далек. Это точно со мной не случится.

Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой перед началом пленарного заседания Государственной думы РФ. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

ВЫВЕСКИ НА УЛИЦАХ — ТОЛЬКО НА РУССКОМ!

- Не так давно вы говорили, что нам что-то надо делать с англицизмами. Чем вам так помешали иностранные слова в русском языке? Это не скатывание в архаизм?

- Ну, послушайте, язык, безусловно, живое явление. И я - не сторонник архаики. Говорите, как вам удобно. Но есть элементарно гигиена языка. Вот когда вы встречаетесь с человеком, который неделю не был в душе. У меня такое же чувство от людей, которые жонглируют англицизмами. Для меня это неприятно.

А языки, вообще, конечно, надо учить. И английский, потому что это язык вероятного противника и французский, и испанский. Это полезно.

Но, конечно, чтобы объясниться в гостинице в Турции, совсем необязательно 10 лет ребенка мучить в школе английским. Просто у нас иностранные языки плохо преподаются, особенно в провинции, устаревшая методология, мало практики. И русского туриста очень легко узнать именно по плохому знанию языков, особенно старшее поколение.

- Так вы собираетесь как-то запрещать англицизмы?

- Я считаю, должно пройти время, чтобы те причины, по которым нужно сокращать англицизмы, стали очевиднее. А что надо точно запретить – это вывески на английском. Они создают чуждое уличное пространство. Такого нет нигде в мире, только у нас. Это остатки той колониальной эпохи которую мы пережили прошлые 30 лет. Дело в принципе. Если ты живешь в России, все вывески - на русском. Точка. Никаких Golden Palace, сколько можно?

В 2011 году в Киеве, я был в Национальной галерее, и там все подписи к картинам на двух языках – на украинском и английском. Я спросил экскурсовода – кто у вас больше всего посещает галерею? Они говорит – русские. Я говорю – а почему же вы пишите на украинском и английском? А нам так сказали: «Не дай бог, чтоб на русском было». Вот с этого все и начинается. А дальше уже следующий шаг – появление в книжных магазинах Москвы полки, где стоят Пушкин, Достоевский, Куприн и написано – «Книги российских писателей». Я не поленился, спросил у продавца – вы в курсе, что все эти писатели никогда не считали себя российскими? Они русские писатели. А она говорит – наш директор Ашот Гургенович сказал так написать.

- Смешно. Спасибо большое.

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