Петр Толстой высказался о возможных сроках СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался о возможных сроках спецоперации на Украине, отвечая на вопросы о том, возможна ли "заморозка" конфликта.

"А что мы будем делать с такой Украиной?" - уточнил журналист в ходе беседы.

"Это вопрос уже следующего порядка. Думаю, в реальности он встанет лет через 5. [...] Вы думаете, мы что, за 3 дня Харьков возьмем? И Киев за 3 недели? Кто сказал, что это мимолетная забава? Мы воюем с блоком НАТО", - заявил Толстой в интервью в эфире радио «Комсомольская правда».

Политик напомнил, что за прошедшие годы из Украины старательно лепили "анти-Россию":

"Задача в том, чтобы убрать вот эту идею анти-России из Украины. Это же невозможно по щелчку. На Украине несколько поколений вырастили, которым внушали, что мы — враги. Посмотрите интервью с украинскими пленными. Молодые 18-летние, они по-русски-то уже плохо понимают. А пленные старшего возраста, которым за 40, за 50, все свободно по-русски говорят", - рассказал он.

Полный текст интервью опубликован на сайте KP.RU

Ранее журналист из США Джексон Хинкл подчеркнул, что текущий конфликт на Украине пытался предотвратить только Владимир Путин. Президента Украины Владимира Зеленского никогда не волновали жизни простых украинцев, заявил он.

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