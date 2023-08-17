Курс доллара снизился до 94 рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ходе торгов на Московской бирже российский рубль продолжает укрепление и курс доллара снизился до отметки в 94,09 рубля. Об этом стало известно из данных торговой площадки. При этом в 7:19 он и вовсе опускался до 93,85 рубля за доллар.

По данным на 7:28 курс евро снизился на 1,01 процента и составил 102,15 рубля, а юань упал на 0,71 процента до отметки в 12,81 рубля.

Ранее KP.RU рассказывал о причинах укрепления рубля. Одной из причин роста национальной валюты стало повышение ключевой ставки Центробанком России до 12 процентов годовых. После этого банки повысили ставки по рублевым вкладам, что сделало их наиболее выгодными.

Также укреплению рубля способствовал намек властей валютным спекулянтам и экспортерам, что в ближайшее время может быть введено ограничения на вывод капитала из России. Инвестиционный эксперт Андрей Верников заявил, что ожидает доллар в районе 85 рублей.