Марочко: на Купянском направлении появились наемники ВСУ из Германии Фото: REUTERS

На Купянском направлении Вооруженные силы Украины получили большую партию различных боеприпасов, в числе которых и немецкие мины DM-22, для установки которых намерены задействовать наемников из Германии. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на личные источники.

— На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия боекомплектов к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии, — подчеркнул Марочко.

Он также добавил, что наемники из ФРГ имеют прямое отношение к немецкой армии, но по всем документам они якобы являются сотрудниками одной из частных компаний, которая занимается разминированием.

Ранее стало известно, что российские подразделения на Купянском направлении улучшили позиции и отразили девять атак ВСУ за сутки. В результате неудачных атак украинских штурмовиков, они потеряли до 85 бойцов.