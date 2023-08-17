Офицер ВС США Дэвис призвал Зеленского заморозить украинский конфликт Фото: REUTERS

Отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию на поле боя, а для сохранения остатков территорий ей необходимо заморозить конфликт.

Как заявил американский офицер, украинская армия столкнулась с серьезными потерями, а сформировать потенциал Киев уже не сможет. Дэвис призвал смириться с этой реальностью.

«Наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении», - написал офицер в статье для 19Fortyfive.

Дэвис также напомнил, что США вложили в украинские войска большие деньги. По его словам, теперь нужно признать, что этот масштабный уровень инвестиций не окупился.

Напомним, пару дней назад, 15 июля, глава офиса украинского президента Андрей Ермак после общения с военными ВСУ признал, что российские беспилотники создают большие проблемы на поле боя и несут угрозу для солдат Украины.