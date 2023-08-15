Офис Зеленского: российские беспилотники несут угрозу для ВСУ на поле боя

Офис Зеленского: российские беспилотники создают проблемы и несут угрозу для ВСУ Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после общения с военнослужащими ВСУ признал, что российские беспилотники “Ланцет” и “Орлан” создают большие проблемы на поле боя и несут угрозу для украинских солдат.

“Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности – ударный "Ланцет" и разведывательный "Орлан", для наших сил. Это угроза, которую не имеем права игнорировать”, — написал он в своем телеграм-канале.

Тем временем американское издание The New York Times задолго до Ермака узнало от бойцов ВСУ, что российские “Ланцеты” стали большой проблемой для украинских подразделений, которые оказались не способны противодействовать им.

Издание The Telegraph также ранее отмечало, что украинские военные считают российские ударные беспилотники своей главной проблемой на поле боя, поскольку от них очень сложно защититься, а удар “Ланцета” может вывести из строя даже самоходные артиллерийские установки.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер также отмечал, что ВСУ не могут справиться с российскими ударными беспилотниками, уничтожающими все на своем пути.