«Общеевропейское цунами»: В Греции заявили о начале повышения пенсионного возраста в ЕС

В Греции заявили о начале повышения пенсионного возраста в ЕС Фото: Иван МАКЕЕВ

В Европе начинают процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет, а одной из первых такие шаги сделала Греция, утвердив программы занятости для некоторых категорий граждан такого возраста. Об этом сообщил бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Критском университете, председатель партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас.

Несколько дней назад греческий парламент принял законопроект Министерства финансов, одна из статей которого включала программы Государственной службы занятости безработных жителей «в возрасте старше 67 лет и до 74 лет».

«Это идет общеевропейское цунами повышения пенсионного возраста до 74 лет», – приводит РИА Новости заявление политика, который уточнил, что повышение пенсионного возраста планировали по всей Европе еще в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

Политик назвал «контрольным выстрелом» решение Совета ЕС номер 2020/1512 «О руководящих принципах политики занятости государств-членов», представленное в Официальном журнале ЕС в октябре 2020 года.

Напомним, в январе этого года возраст выхода на пенсию увеличили во Франции до 64 лет. Правило вступит в силу в 2030 году.