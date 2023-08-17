ФСБ возбудила дело против покинувшего Россию жителя Волгограда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника местного предприятия, имевшего доступ к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом «совершенно секретно», и вопреки запрету, покинувшему Россию. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

«Пресечена противоправная деятельность 33-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении требований по защите государственной тайны. Установлено, что сотрудник … нарушил принятое в отношении него решение о временном ограничении», - сказано в заявлении.

Как уточняется, запрет на выезд действовал до июня 2024 года. На данный момент проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований по защите государственной тайны».

Напомним, пару дней назад, 15 августа, ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, который работал по заданию украинских спецслужб.