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НовостиПроисшествия17 августа 2023 6:46

ФСБ возбудила дело против покинувшего Россию жителя Волгограда

Возбуждено дело по статье гостайна
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ возбудила дело против покинувшего Россию жителя Волгограда

ФСБ возбудила дело против покинувшего Россию жителя Волгограда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника местного предприятия, имевшего доступ к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом «совершенно секретно», и вопреки запрету, покинувшему Россию. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

«Пресечена противоправная деятельность 33-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении требований по защите государственной тайны. Установлено, что сотрудник … нарушил принятое в отношении него решение о временном ограничении», - сказано в заявлении.

Как уточняется, запрет на выезд действовал до июня 2024 года. На данный момент проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований по защите государственной тайны».

Напомним, пару дней назад, 15 августа, ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, который работал по заданию украинских спецслужб.