Лесной пожар на Канарских островах вышел из-под контроля Фото: REUTERS

Лесной пожар на испанском острове Тенерифе вышел из-под контроля, а от него уже пострадало более 1,8 тысячи гектаров. Такое заявление сделал президент Канарских островов Фернандо Клавихо в ходе брифинга с представителями местных спасательных служб.

— Речь идет о 1,6 тысячи гектаров по состоянию на 18 часов вечера и, возможно, еще 200 гектарах, пострадавших от пожара на периметре 22 километров, — сказал Клавихо.

Также сообщается, что региональное правительство объявило эвакуацию жителей нескольких деревень из-за пожара на Тенерифе.

Ранее стало известно об эвакуации 135 человек из-за лесного пожара в Каталонии. Там пожар уничтожил уже около 435 гектаров леса, а некоторые жители не смогли попасть в свои дома из-за происшествия. Были остановлены поезда между населенными пунктами Портбоу и Фигерас. В некоторых районах жителям приказали не покидать свои дома.