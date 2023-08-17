ПВО России пресекла попытку теракта ВСУ в Белгородской области Фото: REUTERS

Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа (БПЛА) по объектам над территорией Белгородской области. Об этом во четверг, 17 августа, сообщило Министерство обороны РФ, уточнив, что это произошло около 09:00 мск.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружил и уничтожил украинский беспилотник. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», - сказано в сообщении министерства.

Напомним, днем ранее, 16 июля, российские ПВО пресекли атаку украинского беспилотника на объекты в России. Как заявили в Министерстве обороны РФ, была пресечена террористическая атака.