Российские войска уничтожили украинскую САУ «Акация» в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили украинскую САУ «Акация» вместе с боекомплектом и экипажем в Херсонской области. Также в островной зоне была уничтожена гаубица Д-30. Об этом рассказал представитель региональных экстренных служб.

— В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Каховском направлении уничтожены САУ 2С3 «Акация» с боекомплектом и экипажем, три боевика ВСУ, — рассказал представитель экстренных служб.

Помимо этого, на Херсонском направлении были уничтожены две лодки с семью бойцами и два 120-миллиметровых миномета. Также удалось уничтожить позицию украинских войск.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что с начала августа около 100 бойцов ВСУ погибли при попытках пересечь Днепр на лодках. Всего же потери украинских войск на Херсонском направлении с начала месяца составляют почти 400 бойцов убитыми и ранеными.