ФСБ пресекла попытку шпионажа в пользу СБУ в Псковской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Псковской области агента украинских спецслужб, который по заданию куратора пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о пограничниках, настроениях в обществе и местной общине. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Управление ФСБ России по Псковской области пресекло попытку сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины. Уроженец Днепропетровска задержан на въезде в Россию», - приводит РИА Новости заявление УФСБ, где уточнили, что задержание произошло еще в мае.

Украинца задержали на границе в Печорском районе. Отмечается, что кадровый сотрудник Службы Безопасности Украины (СБУ) поручил жителю Днепропетровска собрать данные о российских военных и украинцах, которые сотрудничают с россиянами.

Сотрудники УФСБ по Псковской области объявили украинцу официальное предостережение о «недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)». Въезд в Россию для него был закрыт до 2053 года.

Напомним, накануне ФСБ возбудила уголовное дело в отношении покинувшего Россию жителя Волгограда, который имел доступ к данным, составляющим гостайну с грифом «совершенно секретно».