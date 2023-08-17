В США рассказали, как Вашингтон трижды сорвал мирные переговоры по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов трижды срывали мирные переговоры между Россией и Украиной в надежде нанести урон Москве, узнали американские журналисты.

Как пишет The American Conservative (TAC), в первые недели конфликта на Украине переговоры проводились три раза, и они «реально могли принести мир». По информации издания, «обе стороны шли на огромные уступки, в том числе Украина обещала не вступать в НАТО, но каждый раз США пресекали попытки на корню».

Авторы статьи сообщают, что уже на следующий день после объявления Россией спецоперации президент Украины Владимир Зеленский был готов обсуждать нейтральный статус страны и отказаться от вступления в НАТО. Вашингтон назвал эти стремления «недипломатическими», и переговоры были отменены.

Во второй раз переговоры проходили при посредничестве бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, говорится в сообщении. Как отмечают авторы, Белый дом тогда возразил президенту России Владимиру Путину, заявлявшему, что есть шансы на прекращение огня. По словам Беннета, США наложили вето на переговоры, пишет издание.

Третьи переговоры проходили в Турции, и в этот раз в их ход вновь вмешался Вашингтон, поскольку его не устраивало мирное урегулирование, сказано в статье.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Путин на полях саммита «Россия – Африка» заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов. По его словам, Москва согласна, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема в том, что с РФ отказываются вести переговоры.