Рогов: российские войска отбили танковую атаку ВСУ на подступах к селу Работино Фото: из соцсетей

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины на танках и бронемашинах на подступах к селу Работино в Запорожской области. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Утром противник предпринял попытку атаковать наши позиции на танках и американских бронемашинах Stryker, но был остановлен на подступах к Работино. Бои шли несколько часов, украинские боевики получили по ушам и отошли, по ним сейчас отрабатывает наша авиация, — рассказал Рогов.

Он также отметил, что ожесточенные бои идут на Времевском направлении, но противнику не удалось прорвать российскую оборону. В районе села Пятихатки ситуация остается контролируемой и стабильной, а все попытки атак ВСУ пресекаются работой артиллерии.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что около 500 бойцов ВСУ отказались от наступления из-за морально-психологического состояния.