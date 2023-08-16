Балицкий: два батальона ВСУ отказались идти в атаку на Запорожском направлении

Балицкий заявил, что два батальона ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Два аэромобильных батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе почти 500 человек отказались от участия в наступательных действия на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении из-за морально-психологического состояния. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"500 человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом", - заявил Балицкий.

Накануне стало также известно, что в ночь на 16 августа российские войска уничтожили 132 украинских военнослужащих ВСУ на Запорожском направлении.

Ранее специальный корреспондент KP.RU Дмитрий Стешин сообщил, что на Запорожском направлении украинские войска были замечены за применением химического оружия. Все действие происходило в районе населенного пункта в Работино. Ранее ВСУ действовали подобным образом на Угледарском направлении, под Кременной и Купянском.