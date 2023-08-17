Суд оштрафовал Google на три млн рублей за отказ удалить фейки о спецоперации Фото: REUTERS

Мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на три миллиона рублей за отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине и запрещенную в России информацию.

Как передает ТАСС, суд признал Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

В материалах дела говорится, что в адрес компании было направлено уведомление о необходимости удаления материалов на видеохостинге YouTube, которые содержат информацию о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, нахождение на которых может представлять опасность для жизни и здоровья. Кроме того, с ресурса не были удалены ролики, которые содержат недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине.

Напомним, накануне Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия» к структурам Google. Суд обязал компанию восстановить доступ пользователей к YouTube-каналу Iz.ru.