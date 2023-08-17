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НовостиВ мире17 августа 2023 9:41

Турция готова обеспечить проход судов из Украины через Босфор и Дарданеллы

На данный момент ни одно судно не отправилось из портов Украины
Роман ПОЛОСИКОВ
Турция готова обеспечить проход судов из Украины через Босфор и Дарданеллы

Турция готова обеспечить проход судов из Украины через Босфор и Дарданеллы

Фото: REUTERS

Турция готова дать гарантии безопасного прохода судов с зерном через проливы Босфор и Дарданеллы, идущих из портов Украины. Об этом рассказал телеканал Haber Global на своей странице в социальной сети X, ссылаясь на источники в Министерстве национальной обороны страны.

— Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы, — говорится в публикации.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что власти Украины использовали зерновую сделку в качестве прикрытия от ракетных ударов российских войск.

Министр заявил, что Киев цинично создал существенные запасы вооружений и боеприпасов в украинских портах, которые позже поступали в подразделения ВСУ в зону специальной военной операции.