Шойгу: власти Украины использовали зерновую сделку для прикрытия от ударов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во вторник, 15 августа, заявил, что власти Украины использовали зерновую сделку в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России.

На Московской конференции по международной безопасности глава российского оборонного ведомства отметил, что Киев проявил особый цинизм в рамках реализации черноморской инициативы.

«Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт», - пояснил министр.

Напомним, зерновая сделка прекратила функционирование с 18 июля 2023 года. В министерстве иностранных дел РФ поясняли, что черноморская инициатива и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле, однако спустя год оба соглашения так и не были реализованы.

В Евросоюзе считают, что единственный способ возобновления зерновой сделки — повышение международного давления на Россию, при этом не ослабляя антироссийские санкции.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, комментируя выход Российской Федерации из зерновой сделки, заявлял, что Москва проявила себя крайне толерантно и сдержанно в этой инициативе. Особенно с учетом поведения НАТО и Украины, которые не собирались выполнять свои обязательства.