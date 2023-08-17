Пленный солдат ВСУ связал гибель украинских военных с проблемами с эвакуацией

Пленный солдат ВСУ заявил, что рост гибели украинских военных связан с проблемами с эвакуацией Фото: REUTERS

Рост гибели военных Вооруженных сил Украины связан с отсутствием медицинской эвакуации раненых с передовых позиций, заявил пленный солдат 81 аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко.

«Много раненых, в основном тяжелораненые. Эвакуации практически не было. Тех, кто не доживал с ранениями, приходилось там закапывать – так начальство говорило. Объявляли их пропавшими без вести», – сказал военный ВСУ на видеозаписи, переданной ТАСС бойцами 2 армейского корпуса Южной группировки войск, к которой попал в плен Левко.

По словам украинского солдата, его подразделение постоянно нуждалось в продовольствии, воде и боеприпасах. Как заявил военнослужащий, в плен он сдался добровольно после того, как его группу отправили штурмовать позиции в районе Белогоровки в ЛНР без разведки местности и огневой поддержки.

Напомним, боец украинских войск, перешедший на сторону ВС России, заявил, что после трех дней на передовой вместе с двумя товарищами решил сдаться в плен. Как рассказал военный, они сдались в плен из-за безразличного отношения командиров, которые бросили подразделение на передовой без обеспечения вооружением. Солдаты ВСУ переплыли Днепр на лодке, признавшись, что испытывали страх из-за того, что по ним могли открыть огонь в любой момент.