Нацгвардия Украины: Боевики «Азова»* полноценно участвуют в боевых действиях Фото: REUTERS

Боевики батальон «Азов»* уже восстановились и полноценно участвуют в боевых действиях, несмотря на нарушение таким образом договоренности об их обмене. Об этом рассказал врио директора департамента применения Нацгвардии Украины Николай Уршалович в своем Telegram-канале.

— Бригада специального назначения "Азов"* восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества, — говорится в сообщении Уршаловича.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Турции с командирами нацбатальона «Азов»* восьмого июля 2023 года. Для их встречи в аэропорт приехал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее стало известно, что Верховный Суд ДНР приговорил боевика из «Азова»* к пожизненному заключению за убийство тяжелораненого защитника Донецкой Народной Республики. Он снимал свое преступление на видео и выложил в социальную сеть.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ и признана террористической