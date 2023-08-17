Врач Овнанян: если человек подавился, поможет прием Геймлиха Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала о том, как оказать первую помощь подавившемуся человеку.

Для этого необходимо наклонить его вперед и, поддерживая рукой в районе живота, нанести пять-шесть ударов между лопаток ладонью. Если это не помогает, то вызывайте скорую помощь и применяйте прием Геймлиха.

- Прием Геймлиха выполняется так: руку сжимаете в кулак, прикладываете ее чуть выше пупка большим пальцем к животу, накрываете кулак другой рукой и делаете пять резких надавливаний на себя и вверх,- рассказала NEWS.ru Овнанян.

Медик отметила, что подавившийся человек может оказать себе помощь, но время на это очень ограничено. Буквально есть полторы минуты, чтобы спасти себе жизнь.

Надо опрокинуться через узкую поверхность так, чтобы живот был на линии перегиба, а затем расслабить ноги и навалиться на предмет. Инородное тело должно выйти под давлением.