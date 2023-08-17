Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье17 августа 2023 10:43

Врач Овнанян: если человек подавился, поможет прием Геймлиха

Врач дала советы, как помочь подавившемуся человеку
Елена АКИМОВА
Врач Овнанян: если человек подавился, поможет прием Геймлиха

Врач Овнанян: если человек подавился, поможет прием Геймлиха

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала о том, как оказать первую помощь подавившемуся человеку.

Для этого необходимо наклонить его вперед и, поддерживая рукой в районе живота, нанести пять-шесть ударов между лопаток ладонью. Если это не помогает, то вызывайте скорую помощь и применяйте прием Геймлиха.

- Прием Геймлиха выполняется так: руку сжимаете в кулак, прикладываете ее чуть выше пупка большим пальцем к животу, накрываете кулак другой рукой и делаете пять резких надавливаний на себя и вверх,- рассказала NEWS.ru Овнанян.

Медик отметила, что подавившийся человек может оказать себе помощь, но время на это очень ограничено. Буквально есть полторы минуты, чтобы спасти себе жизнь.

Надо опрокинуться через узкую поверхность так, чтобы живот был на линии перегиба, а затем расслабить ноги и навалиться на предмет. Инородное тело должно выйти под давлением.