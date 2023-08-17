Российские войска уничтожили воинский эшелон с боеприпасами ВСУ под Днепром Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины уничтожили на Донецком направлении воинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», – сказано в Telegram-канале ведомства.

На Донецком направлении за сутки российскими войсками были отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины. Как отметили в Минобороны, ВС России удалось провести успешные наступательные действия и улучшить положение по переднему краю. Украинские силы потеряли за сутки на этом направлении до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубицу Д-20.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что с начала августа около 100 бойцов ВСУ погибли при попытках пересечь Днепр на лодках. Всего же потери украинских войск на Херсонском направлении с начала месяца составляют почти 400 бойцов убитыми и ранеными.