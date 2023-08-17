ВС России поразили два украинских пункта управления дронами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

«В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Сообщается и о том, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) подбили 18 украинских дронов в Донецкой Народной Республики (ЛНР), ДНР, а также Запорожской и Харьковской областях.

Напомним, в Министерство обороны РФ также сообщило, что российские военные уничтожили воинский эшелон с боеприпасами ВСУ под Днепром.