Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 августа 2023 10:54

ВС России поразили два украинских пункта управления дронами

За минувшие сутки системы ПВО подбили 18 украинских дронов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС России поразили два украинских пункта управления дронами

ВС России поразили два украинских пункта управления дронами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

«В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Сообщается и о том, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) подбили 18 украинских дронов в Донецкой Народной Республики (ЛНР), ДНР, а также Запорожской и Харьковской областях.

Напомним, в Министерство обороны РФ также сообщило, что российские военные уничтожили воинский эшелон с боеприпасами ВСУ под Днепром.