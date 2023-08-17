ВС России отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские войска отразили за прошедшие сутки на Купянском направлении шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение суток отражены шесть атак штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР», – говорится в сводке в Telegram-канале министерства.

Как отметили в ведомстве, за сутки ВС России улучшили на Купянском направлении положение по переднему краю. ВСУ в результате действий российских войск потеряли до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномет «Тюльпан», артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin.

Напомним, накануне командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский признал, что российские войска могут взять Купянск. По его словам, командование ВСУ приняло важные решения, которые должны обеспечить надежность обороны.