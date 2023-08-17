Полковник Матвийчук: ВСУ хотят получить ракеты с дальностью более 300 км Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что из-за нехватки мобилизационных ресурсов Украина может попросить у западных стран дальнобойное оружие.

«Ввиду ситуации, в рамках которой у Украины отсутствует мобилизационный ресурс, страна может попросить о дальнобойном оружии с дальностью больше 300 километров, чтобы наносить удары по Крыму и удаленным точкам России», - приводит Lenta.ru заявление эксперта.

По его словам, при помощи дальнобойного оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) постараются нанести удары по Центральной России. Однако, как отметил Матвийчук, западные страны не готовы «переносить конфликт в ту плоскость, о которой говорит Украина».

Напомним, ранее пленный солдат ВСУ связал гибель украинских военных с проблемами с эвакуацией, указав также на постоянную нехватку еды, воды и боеприпасов.