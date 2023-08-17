Минобороны: ВСУ потеряли до 195 бойцов за сутки на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 195 бойцов на Запорожском направлении. Также было уничтожено четыре бронетранспортера Stryker. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Запорожском направлении потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, 4 бронетранспортера Stryker, 2 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, — заявил Конашенков.

Ранее стало известно, что российские подразделения пресекли атаку ВСУ неподалеку от села Работино в Запорожской области. Противник пытался прорвать оборону на танках и бронемашинах, но понеся потери принял решение отступить.

После отступления, по украинским подразделениям начала работать российская авиация. На данный момент продолжаются тяжелые бои на Времевском направлении, но противнику не удалось прорвать оборону.