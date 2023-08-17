Сын Натальи Рагозиной рассказал, что у умершего отчима не было проблем со здоровьем Фото: СОЦСЕТИ

В июле Наталья Рагозина стала вдовой. Умер ее третий муж Вадим. Он скончался скоропостижно в больнице и несколько недель спортсменка хранила семейную трагедию в тайне. Чемпионка до сих пор хранит молчание, а в окружении семьи говорят, что у мужчины были проблемы с сердцем или болезнь почек.

Оказывается, мужчина скончался во время командировки в Москву. Семья жила в Израиле, а в Россию Вадим прилетел по работе.

- Наташа до сих пор в трауре, не может отойти от кошмара. Неудобно лезть в душу и спрашивать, – пояснила одна из подруг Рагозиной.

А вот сын Натальи от первого брака Иван уверен, что никаких проблем со здоровьем у Вадима не было.

- Я могу только подтвердить, что проблем со здоровьем у Вадима не было. Мы не знаем, в чем причина смерти, потому что нам еще не предоставили заключение, - сказал он сайту mk.ru.