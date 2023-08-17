ЭКОВАС заявило о готовности к военному вмешательству в ситуацию в Нигере Фото: REUTERS

Экономическое сообщество стран Западной Африки намерено восстановить конституционный строй в Нигере любым доступным способом. Такое заявление сделал комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах во время встречи глав генштабов стран-участниц в Гане.

— Конституционный строй в Нигере будет восстановлен всеми доступными средствами, — подчеркнул Мусаха, слова которого привели на портале телеканала Al Jazeera.

Военное вмешательство возможно при условии, если дипломатические инструменты не помогут достичь результата.

Ранее стало известно, что ЭКОВАС активировал силы быстрого реагирования для регулирования порядка в Нигере. В сообществе заявили, что если мятежники не отступят после государственного переворота в республике, это приведет к военному вмешательства союзных стран. Окончательный план будет согласован до 18 августа.