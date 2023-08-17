Экс-сотрудник Госдепа Хох: ВСУ не были готовы к боям дольше пары недель

Экс-сотрудник Госдепа Хох: ВСУ не были готовы воевать больше пары недель Фото: REUTERS

Бывший капитан корпуса морской пехоты США, экс-сотрудник Госдепа Мэтью Хох заявил, что отсутствие успехов ВСУ в текущем наступлении указывает на неспособность украинской армии противостоять ВС России.

“Наступление с самого начала было обречено на провал. Даже просто сравните размеры их армий. Россия на протяжении шести месяцев рыла окопы и готовила линию обороны”, — отметил бывший морпех в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Хох добавил, что анонсированное широкомасштабное наступление сыграло на руку Кремлю, поскольку ВСУ изначально готовили максимум на две недели боевых действий и никто не ожидал, что наступление так сильно затянется.

По словам военного, неудачи в наступлении серьезно ударили по боевому духу солдат ВСУ, а после неизбежного контрудара российских войск украинская армия может быть полностью разгромлена.

Напомним, ранее бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак также предупреждал, что неизбежный контрудар российских войск представляет для ВСУ гораздо большую, чем первая линия обороны.

Тем временем украинское наступление идет уже более двух месяцев, однако за это время ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и наемников, а также около 5 тысяч единиц военной техники, так и не прорвав эту первую линию обороны.