Польский генерал Скшипчак: контрудар российской армии будет смертельным для ВСУ Фото: Александр КОЦ

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак предупредил командование ВСУ, что ответный удар российской армии представляет для них огромную угрозу, гораздо большую, чем линия обороны.

“Они продвинулись на 1300 метров и радуются. Что это за наступление? Это топтание на месте. Они даже не преодолели российские позиции”, — отметил генерал в интервью wPolityce.

При этом, по мнению Скшипчака, Киев совершил ошибку, отправив значительные резервы на штурм линии обороны российской армии в Запорожской области. Генерал считает, что ВС России приготовили для ВСУ серьезную ловушку.

"Самая большая угроза для украинцев – это не оборонительные позиции русских, на которых ВСУ уже оставили много танков и "Брэдли", а контрудар русской армии", — предупредил военный.

Напомним, обозреватель издания Die Welt Иоганн Альтхаус отмечал, что украинская армия в ходе конфликта повторяет ошибки вермахта перед Курской битвой. По его словам, текущая ситуация похожа на битву на курской дуге в 1943-м. Как и в середине Великой Отечественной войны, Зеленский, уступая в техническом оснащении, планирует провести наступление в нескольких направлениях, забывая про неизбежный контрудар. По словам Альтхауса, ВСУ повторяют все ошибки немецкого командования, и у предстоящего весеннего наступления будет такой же итог – поражение.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также считает, что ВСУ уже полностью исчерпали свои резервы, поэтому не смогут сопротивляться ответной атаке российской армии. При этом русские, по его мнению будут действовать аккуратно и обдуманно, максимально используя свое преимущество в воздухе.