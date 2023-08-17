Путин: наступил момент для реализации ж/д магистрали от Москвы до Петербурга Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 августа, заявил, что пришло время для реализации проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается давно. Сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», - сказал российский лидер в ходе запуска движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра.

Он уточнил, что если такая магистраль будет построена, то время в пути между двумя городами составит два часа 15 минут вместо нынешних четырех часов. Кроме того, действующая магистраль также будет освобождена для передвижения грузов.

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа открыли третий центральный диаметр. Первые «Иволги 3.0» отправились из Зеленограда и Раменского одновременно.

Третий Московский центральный диаметр связал Зеленоград с Раменским. Протяженность маршрута составляет 85 километров, на нем расположено 38 станций, на 14 из них есть пересадки на метро, МЦК и пригородные направления ж/д. Новая ветка улучшит транспортную доступность около одного миллиона жителей.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта России планирует вернуться к рассмотрению возможности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью. Ведомство также рассматривает проект ускоренного железнодорожного сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером.