Полковник Макгрегор: российские войска обратили ВСУ в бегство под Харьковом Фото: Александр КОЦ

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска начали отступать на Харьковском направлении из-за атаки ВС России.

“Россия начала наступление в направлении Харькова. <…> Причем они не встречают сильное сопротивление”, — рассказал военный в своем видеоблоге на Youtube.

По словам Макгрегора, это наступление вызвано нежеланием Вашингтона дипломатическим путем урегулировать конфликт на Украине. При этом, подчеркнул военный, киевский режим из-за действия своего главного союзника оказался на грани катастрофы, поскольку ВСУ не в силах противостоять российским войскам.

“Многие солдаты убегают. Украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по 100-200 человек”, — добавил полковник.

Ранее Макгрегор отмечал, что Украина уже находится на грани коллапса и может разрушиться еще до окончания конфликта, о чем говорят участившиеся случаи дезертирства в рядах ВСУ, очередная волна беженцев и общее недовольство украинцев политикой президента Зеленского.