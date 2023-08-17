Telegraph: Европа начинает предпочитать Украине торговлю с Россией Фото: REUTERS

Британское издание The Telegraph сообщило, что страны Запада не желают разрывать торгово-экономические связи с Россией. Из-за этого Европа находится на грани раскола, что играет на руку Кремлю.

“У Кремля, несомненно, есть благодатная почва для обострения разногласий внутри западного альянса”, — считают авторы статьи.

По их мнению, более половины компаний Европы, работавших с Россией до начала активной фазы конфликта на Украине, отказались сворачивать свой бизнес и продолжают вести дела с Москвой, чем серьезно подрывают эффективность международных антироссийских санкций.

В статье отмечается, что эта ситуация указывает на желание значительной части представителей европейской элиты продолжать сотрудничество с Россией, нежели помогать киевскому режиму.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что неудачи ВСУ в текущем наступлении приведут к отказу Запада от дальнейшего военного финансирования Киева и поражению Украины.

Тем временем газета Washington Post отметила, что украинские войска увязли в текущем наступлении и несут значительные потери, но не могут прорвать оборону российской армии.