Посольство РФ: США игнорирует претензии России о нарушениях по биооружию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что администрация Белого дома игнорирует претензии Москвы о грубых нарушениях обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО).

“Россия неоднократно указывала на грубые нарушения Соединенными Штатами обязательств по КБТО. Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ”, — указано в сообщении посольства.

Также в дипмиссии отметили, что мировая общественность встревожена бесконтрольными исследованиями двойного назначения “под эгидой Пентагона”.

Напомним, недавно кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Пентагон создавал биолаборатории на Украине для исследования возможностей биологического оружия.

При этом благодаря проведению спецоперации Россия получила множество доказательств работы биолабораторий США задолго до признания официальных лиц Вашингтона и создала большой доклад парламентской комиссии об их деятельности, который был отправлен во все страны мира.