MWM: российские ракетные комплексы "Искандер" представляют угрозу для НАТО

MWM: российский ракетный комплекс "Искандер" представляет угрозу для НАТО Фото: Минобороны РФ

Американский военный журнал Military Watch заявил, что российский ракетный комплекс “Искандер” представляет серьезную угрозу для НАТО.

“Российские вооруженные силы располагают значительными запасами ракет для системы "Искандер-М", основная часть арсенала которых предназначена для противодействия НАТО в случае эскалации”, — указывают авторы статьи.

Также в публикации отмечено, что данный ракетный комплекс не имеет зарубежных аналогов, а многие западные эксперты сходятся во мнении, что “Искандеры” отрывают для ВС России уникальные военные возможности.

По мнению авторов статьи, Североатлантическому альянсу необходимо иметь совершенные комплексы ПВО, чтобы сбивать ракеты “Искандеров”. Эксперт считает, что именно благодаря “Искандеру” Россия сохраняет за собой возможность ответного удара.

Напомним, с начала спецоперации на Украине производство ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер” в России выросло в несколько раз.

При этом даже в далеком 2008 году в гораздо более спокойной международной ситуации данные комплексы одним фактом своего присутствия у границ Европы заставили многие западные СМИ устроить панику и объявить “новую холодную войну”