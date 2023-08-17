Пушилин: ВС России продвигаются на Купянском и Краснолиманском направлениях

Пушилин: российские войска продвигаются на Краснолиманском и Купянском направлениях Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска успешно продвигаются на краснолиманском и купянском направлении, при этом противник ежедневно теряет от 3 до 12 опорных пунктов.

“У нас есть определенные успехи на краснолиманском направлении, на купянском направлении. Там действительно есть продвижение, там ежедневно есть подтвержденная информация, что противник выбивается из опорных пунктов”, — сообщил врио главы региона журналистам.

Пушилин подчеркнул, что украинские войска не бегут с этих направлений и пытаются стоять до последнего, однако ВС России продолжают продвижение, несмотря на достаточно тяжелые условия.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что российские войска начали успешное продвижение и на Харьковском направлении, на котором украинские военные спешно оставляют позиции и практически не оказывают сопротивления.