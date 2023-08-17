Лукашенко: Путин отказался от взятия Киева во избежание большого числа жертв Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин отказался от штурма Киева для того, чтобы избежать большого количества жертв. В то же время Украина не была способна вести битву за город. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«У нас с Путиным был в связи с этим разговор. Я говорю, чтобы конфликт закончился, естественно, надо взять столицу. Он мне говорит: «Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей»», - отметил глава Белоруссии в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко.

Поэтому, по словам Лукашенко, России наносила точечные удары.

Президент Белоруссии рассказал, что российские войска находились на окраине столицы Украины, но затем покинули данные позиции. У киевского режима, в свою очередь, не было военных, которые могли бы защитить город, отметил Лукашенко.

Ранее Путин отмечал, что Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине и не хотела Крымских событий, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем. Россия хочет остановить конфликт, но продолжает его Запад, накачивая Киев всеми видами вооружения.

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