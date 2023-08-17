Лукашенко заявил о планах Зеленского передать часть Украины Польше Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует передать Польше западную часть страны. Однако этого, по его мнению, не допустят украинцы.

«Думаю, что сами украинцы не позволят. Зеленский к этому идет», - сказал Лукашенко в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко.

Лукашенко напомнил, что в Польше созданы военные подразделения «помощи» Украине.

«Если они зайдут, вы их уже не выдворите, потому что за спиной Польши стоят американцы», - пояснил глава Белоруссии.

Он добавил, что если часть территорий Украины перейдет к Польше, то они станут землями Североатлантического альянса. Это, по словам Лукашенко, совершенно неприемлемо как для России, так и для Белоруссии.

Ранее глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил об истинных целях создания польско-украинского соединения. Якобы это делается для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути - для последующей оккупации этой территории, объяснил министр.