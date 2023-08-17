Психолог рассказала о минусах сменного графика работы Фото: Shutterstock

Большое количество экспертов приходят к выводу, что сменный график работы довольно сильно влияет на человека и в особенности на нарушениях сна. Об этом рассказала психолог Гуля Галеева в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня».

— Сменный график мешает полноценному отдыху. Особенно часто это происходит, когда человек чередует дневные и ночные смены: у него развивается хроническая усталость, раздражительность, а эмоциональная устойчивость снижается, — подчеркнула Галеева.

Она также добавила, что посменная работа может приводить к социальной изоляции, поскольку у человека становится меньше времени для семьи и друзей. По ее словам, мозгу комфортнее находиться в стабильности и постоянстве.

Галеева порекомендовала выполнять легкие физические упражнения и правильно питаться, чтобы максимально нивелировать последствия от сменного графика.

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