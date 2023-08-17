Полковник Макгрегор: российские войска эффективно уничтожают военные склады ВСУ Фото: Александр КОЦ

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска эффективно нивелируют поставки оружия от западных союзников Киева точными ударами по военной инфраструктуре Украины.

“Россия уничтожает военные объекты на территории Украины, включая склады с оружием и боеприпасами, а также совершает удары по центрам принятия решения”, — отметил военный в своем видеоблоге на Youtube.

Также он отметил, что киевский режим, вопреки обещаниям, использует западные ракеты для ударов по территориям России, из-за чего Москва может в какой-то момент “пойти на Запад” для обеспечения собственной безопасности.

Макгрегор подчеркнул, что западное оружие не повлияло на ход конфликта и не сможет спасти киевский режим от краха, однако может спровоцировать Москву на ответную реакцию.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу также предупреждал, что западное оружие, поставляемое киевскому режиму в рамках военной помощи, не способно изменить исход конфликта и лишь затягивает его.