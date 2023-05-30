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НовостиПолитика30 мая 2023 11:04

Шойгу заявил, что Запад затягивает конфликт военной поддержкой Киева

По мнению министра обороны, это не повлияет на исход спецоперации на Украине
Сергей ЧИКОВ
Шойгу заявил, что поставки оружия ВСУ союзниками Киева не изменят исход спецоперации

Шойгу заявил, что поставки оружия ВСУ союзниками Киева не изменят исход спецоперации

Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военная помощь от союзников Украины не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.

“Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции”, — заявил глава Минобороны на селекторном совещании 30 мая.

Также Шойгу отметил, что только за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

Издание The Telegraph недавно сообщало, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.