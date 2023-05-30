Шойгу заявил, что Запад затягивает конфликт военной поддержкой Киева

Шойгу заявил, что поставки оружия ВСУ союзниками Киева не изменят исход спецоперации Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военная помощь от союзников Украины не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.

“Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции”, — заявил глава Минобороны на селекторном совещании 30 мая.

Также Шойгу отметил, что только за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

Издание The Telegraph недавно сообщало, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.