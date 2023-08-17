Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины четвертый раз за 17 августа

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четвертый раз за 17 августа во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены гражданского оповещения включились на всей территории страны с 21:30 до 21:35 мск.

Напомним, российские войска стали наносить ракетные удары по территории Украины после теракта киевского режима на Крымском мосту в октябре 2022 года. С того времени сирены оповещения включаются практически ежедневно в разных областях Украины.

Президент России Владимир Путин отмечал, что, в отличие от киевского режима, российские войска наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.